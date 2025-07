Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

La Primera RFEF, en què milita l’FC Andorra, podria comptar la temporada vinent amb VAR, o almenys amb una espècie de mini VAR. I és que l’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) va sol·licitar oficialment a la FIFA el permís per poder utilitzar el curs vinent l’FVS tant a la Primera RFEF com a la Lliga F (màxima categoria del futbol femení del país veí). L’FVS (Football Video Support) és una espècie de VAR que utilitza les càmeres de la realització televisiva, però que té com a principal diferència amb el sistema de videoarbitratge que s’utilitza a les màximes categories que no és un àrbitre qui l’activa, sinó que han de ser els entrenadors els que han de demanar als col·legiats la revisió d’una decisió.

Igual que passa en el VAR, els únics casos en què pot entrar és en accions de gol, accions de penal, accions de targeta vermella i errors en la identitat d’una infracció. Cada entrenador té dues targetes per demanar que entri l’FVS a cada partit, i en el cas de tenir raó en la seva reclamació no perd aquesta targeta i segueix tenint dues revisions.

Aquest sistema va estrenar-se en el futbol sala (ja s’ha utilitzat en dos Mundials) i diverses federacions europees ja han demanat també utilitzar-lo per a les seves divisions inferiors.