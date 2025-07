La Pujada a Arinsal obrirà el Campionat d’Andorra de muntanya

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Pujada a Arinsal del 31 de maig i l’1 de juny serà la prova inaugural del Campionat d’Andorra d’automobilisme de muntanya (CAAM), que torna a impulsar l’ACA Club després d’alguns anys d’absència. L’ens va aprovar el calendari i els reglaments oficials de les quatre proves del certamen, que es faran entre el maig i l’octubre. A més de la cita a Arinsal, el 28 de juny es farà la Pujada a Arcalís, i el 20 de setembre la Pujada a Beixalís. Per últim, el campionat acabarà el 18 d’octubre amb la celebració de la Pujada a la Peguera.

Hi haurà tres categories, amb 14 grups diferents

Segons el reglament aprovat per l’ACA Club, cada prova tindrà entrenaments oficials i quatre pujades de competició, a més de tres categories: producció, per als vehicles moderns o històrics de producció; Sport, per als cotxes monoplaça, biplaça, prototips i barquetes, i, per últim, la categoria VHC, per als vehicles històrics homologats fins al 31 de desembre del 2000.