Mònica Doria es troba a París, on està fent una estada de preparació de cara al Campionat d’Europa que es farà del 14 al 18 de maig al canal que va acollir la competició olímpica l’estiu passat. La palista va tornar així a l’escenari on va aconseguir el primer diploma olímpic de la història del país, on va quedar-se a tocar de la primera medalla per a l’esport nacional.

Els joves palistes faran una estada de preparació a Foix

Al llarg de dues setmanes Doria podrà entrenar al mateix escenari on es disputarà posteriorment la competició, un avantatge clau per familiaritzar-se amb les condicions i poder assolir el màxim rendiment durant la data del campionat en un dels objectius principals del tram inicial de la temporada. Sobre aquesta estada, la palista va destacar que “tenim la sort de poder fer dues setmanes d’entrenament a París”, a més d’agregar que “acumular hores en aquest canal, agafar els ritmes, els moviments d’aigua i, sobretot, la confiança que requereix per encarar l’Europeu”. Després d’aquestes dues setmanes a París, Mònica Doria tornarà uns dies a casa per tenir un petit descans i posteriorment anirà de nou a la capital francesa “per preparar bé l’Europeu i la competició”.

D’altra banda, els joves palistes de la federació Nil Checa i Ona Perelegre realitzaran una estada de preparació a Foix durant la Setmana Santa, per preparar la Copa d’Espanya d’Orthez, que es farà del 18 al 20 d’abril.