Els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 seran els més femenins de la història perquè per primera vegada a les cites olímpiques de l’era moderna hi haurà competint més dones que homes. I és que si París 2024 va suposar una fita en la igualtat de gènere amb els mateixos atletes masculins que femenins, als Estats Units d’aquí a poc més de tres anys hi haurà per primer cop més competidores femenines que masculins. Així ho ha decidit l’executiva del Comitè Olímpic Internacional (COI) aquesta setmana a Suïssa, on ha aprovat les places dels Jocs de la 34a Olimpíada, amb 10.500 per als esports habituals i 698 extra per a esports d’exhibició proposats pel comitè organitzador, completant així una xifra global d’11.198 participants.

El 50,5% de les participants a Los Angeles seran dones

Així doncs, segons la documentació de l’organisme rector del moviment olímpic, Los Angeles 2028 tindrà 11.198 competidors, amb 5.543 homes (el 49,5%) i 5.655 dones (el 50,5%). Entrant en detalls, en els esports habituals hi haurà també majoria femenina, amb 5.333 dones (el 50,8%) i 5.167 homes (el 49,2%), mentre que en els esports convidats (criquet, flag football, beisbol, lacrosse i esquaix) la tendència serà la contrària, amb més homes que dones. En aquest cas, el programa oficial aprovat pel COI espera 376 esportistes masculins (el 53,9%) i 322 de femenines (46,1%).

L’augment de places femenines s’explica sobretot pels esports d’equip, amb quatre més en futbol i dos en waterpolo. A més, es crearà una nova categoria en boxa per assolir la igualtat en tots dos gèneres, i també es crearan diversos esdeveniments mixtos en tir amb arc, atletisme, golf, gimnàstica, rem i tennis de taula.

Augment progressiu

Els Jocs Olímpics de París celebrats el 1900 van ser els primers de l’era moderna on es va permetre la participació de la dona, amb el 2,2% d’esportistes totals, després que a Atenes 1896 no es permetés. La xifra va anar augmentant progressivament fins a arribar al 10,5% a Hèlsinki 1958, i superar el 25% a Seül 1988, amb el 26,1% de les participants sent dones. A Atenes 2004, els primers Jocs del segle XXI, va haver-hi un 40,7% d’esportistes femenines, i a Pequín 2008 van ser el 42,4%, una xifra que va seguir pujant en les quatre següents cites, fins a arribar al 50% de París l’estiu passat.

Novetats al programa

Més enllà de la igualtat de gènere, els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 també comptaran amb altres novetats en el programa aprovat pel Comitè Olímpic Internacional, com ara la inclusió de les curses curtes en natació. Fins ara només hi havia la prova dels 50 metres lliures, i als Estats Units també hi haurà curses en aquesta distància en esquena, papallona i braça. A més, també s’incrementaran els equips en bàsquet 3x3, arribant fins als 12 masculins i femenins (fins ara n’hi havia vuit de cada), s’augmentaran les modalitats en escalada i també s’estrenarà en una cita olímpica el rem costaner amb tres proves, una masculina, una femenina i una de mixta.