Després d’oficialitzar-se fa uns dies que el partit Andorra-Anglaterra, classificatori per a l’Eurocopa del 2025, es jugarà a l’RCDE Stadium de Cornellà-el Prat, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va comparèixer per explicar amb detall les raons que han fet impossible disputar-lo al nou estadi que s’està enllestint a Encamp, tal com estava previst inicialment. Tot i que la nova instal·lació està gairebé enllestida, problemes recurrents en el sistema elèctric i de cablejat han impedit assegurar el correcte funcionament del recinte encampadà abans del termini límit exigit per la UEFA, que demana conèixer la seu amb dos mesos d’antelació.

El president de la FAF, Fèlix Álvarez, va ser molt clar a l’hora de reconèixer que “el que no estàvem disposats era a arriscar-nos a quedar en ridícul davant del món, perquè en cap moment ens havien assegurat que el camp estaria acabat i l’alternativa de l’Estadi Nacional tampoc ens garantien que estigués en condicions”. El secretari general de la federació, David Rodrigo, assentia amb el cap i va afegir que “el cert és que no podíem assumir un risc tan elevat, que per exemple alguna torre saltés el dia d’Anglaterra. Aquí el que mana són els drets televisius i la multa que ens cauria seria més gran que tot el pressupost de la federació”. Álvarez i Rodrigo van remarcar que la decisió s’ha pres per responsabilitat i amb la voluntat d’evitar riscos tècnics, econòmics i reputacionals. “És una derrota simbòlica, però no podíem arriscar-nos a perdre part de la subvenció de la UEFA per una fallada tècnica el dia del partit”, va insistir el president. La FAF va explorar la possibilitat de jugar primer a Anglaterra i després a Andorra, però la Federació Anglesa va rebutjar l’opció per indisponibilitat de Wembley.

Espanyol, millor opció

“La decisió de Cornellà ha estat l’única viable i segura”, va indicar Rodrigo, que va explicar que hi havia altres opcions com “Girona, Osca o el Johan Cruyff”. Jugar a l’RCDE Stadium suposarà una despesa de 100.000 euros pel lloguer, a més de gastos associats en desplaçaments, allotjaments i seguretat. Tot i això, la FAF espera recuperar part del cost amb la venda d’entrades.