Els andorrans sumen tres podis a Sierra Nevada

L’equip d’esquí andorrà va firmar una gran actuació a Sierra Nevada, amb dues curses d’eslàlom: una del Campionat d’Espanya i una altra de FIS. Bartumeu Gabriel va ser tercer al Nacional espanyol amb un temps d’1’37”18, només 0”38 segons per darrere del guanyador, Joaquim Salarich (1’36”80), i a 0”01 del segon lloc, ocupat per Juan del Campo (1’37”17). A més, va marcar 22,87 punts FIS, millorant els seus anteriors 23,00. Xavier Cornella va ser cinquè i Àlex Rius, sisè, amb Pere Cornella també al Top 10.

A la cursa FIS, Cornella va aconseguir la victòria amb un temps d’1’38”80 i va assolir els seus primers 23,00 punts FIS. Rius va ser segon a 0”25 i va marcar 24,85 punts, mentre que Gabriel no hi va participar i Pere Cornella no va acabar.