Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra afronta amb optimisme el tram decisiu de la temporada i Diego Alende no amaga la satisfacció pel moment que viu l’equip. Tot i això, el central gallec és conscient que l’equip ha de fer un pas endavant en els partits fora de l’Estadi Nacional si es vol assolir l’objectiu del play-off: “Som el millor equip com a local del grup, però si volem estar a dalt hem de millorar fora de casa. Estem mentalitzats per fer-ho.” Alende va reconèixer que “guanyar sempre s’agraeix. Sabem que a casa som molt forts i era un partit que calia guanyar perquè ja queden molt poques jornades”, amb referència al darrer triomf contra el Tarassona. Amb cinc partits consecutius sense perdre i només una derrota en els darrers 10 duels, el conjunt tricolor sembla haver trobat la tan desitjada regularitat, una inèrcia que han de fer bona aquest dissabte a Zubieta, davant d’un rival directe com és la Reial Societat B. “És un partit important, però ara tots ho són perquè ja no hi ha marge d’error. Tothom lluita per alguna cosa: els de dalt, els de baix... tots i tots guanyen. Hem d’estar molt centrats i mentalitzats”, va explicar el central. Sobre els constants canvis a la zona de play-off, reconeix que veure’s dins és motivador, però no determinant.