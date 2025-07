Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Ainhoa Fernández no anirà a l’Eurocopa, on havia estat seleccionada com a àrbitre assistent, per una greu lesió. L’andorrana es va trencar el lligament encreuat en un partit dirigit la jornada passada i la llarga recuperació l’obligarà a prescindir de l’Eurocopa.