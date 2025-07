L’FC Andorra es col·loca millor equip local del grup

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les possibilitats d’èxit de l’FC Andorra per acabar en llocs de play-off depenen, del tot, de l’eficiència a l’Estadi Nacional. No tan sols perquè a casa ha d’assegurar els punts contra la Gimnàstica Segoviana, Nàstic de Tarragona –rival directe– i Sestao River, sinó perquè és davant de l’afició quan l’equip tricolor mostra la millor versió. De fet, a la instal·lació de la Baixada del Molí ha sumat 33 dels 47 punts i és el millor local del grup de Primera RFEF, després de les darreres ensopegades de l’Unionistas al Reina Sofía, feu fins fa poques setmanes inexpugnable per als visitants. Actualment, l’Andorra és el líder de la classificació local amb 33 punts, segon és Unionistas amb 32, mentre que Cultural Lleonesa i Nàstic estan empatats amb 31 punts.

Per contra, Osasuna Promeses i Barça Atlètic, amb només 17 punts, són –juntament amb Sestao i Bilbao Athletic– els pitjors equips a casa i, curiosament, la visita a Tajonar i a l’Estadi Johan Cruyff són dues de les quatre que li resten a l’FC Andorra per acabar la temporada regular.