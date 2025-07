Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Carla Mijares va finalitzar en la quarta posició a l’eslàlom del Nacional de Luxemburg, celebrat ahir Val-d’Isère (França). L’andorrana va marcar un temps d’1’43”63, a 0”92 de la guanyadora, la italiana Giorgia Collomb. Mijares, que sortia amb el quart millor temps a la primera mànega, va quedar a només 0”58 del podi, que va tancar la italiana Alice Pazzaglia amb +0”34, mentre que segona va ser la belga Kim Vanreusel amb +0”31. Per la seva part, Íria Medina no va poder completar la primera mànega. Avui es disputarà un nou eslàlom a Val-d’Isère, corresponent en aquest cas al Campionat de Bèlgica. Paral·lelament, al Campionat d’Espanya, a Sierra Nevada, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella van signar bones actuacions al gegant, finalitzant sisè i setè, respectivament. Gabriel va fer un temps de 2’05”72, mentre que Cornella va completar la prova en 2’06”81. Àlex Rius va ser 12è, Pere Cornella, 16è, i Marc Delgado i Antoni Bea no van completar la cursa. Avui es disputaran dos eslàloms, un del Campionat d’Espanya i un altre puntuable FIS.

Finalment, Pirmin Estruga i Èric Ebri van competir a Cavalese-Alpe Cermis (Itàlia) en curses FIS d’eslàlom. Estruga va ser 19è amb 1’36”23, a 3”09 del vencedor, l’italià Francesco Riccardo Zucchini (1’33”14). El dia anterior, Ebri va ser 32è amb 1’37”32, a 6”02 del guanyador, Clemens Rettenwander.