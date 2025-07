Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra, amb la col·laboració d’Andorra Telecom i el SAAS, llança una iniciativa pedagògica que vol marcar un punt d’inflexió en la relació entre esport, pantalles i salut mental. El club, amb el director del bàsquet formatiu com a portaveu, David Eudal, va presentar un protocol innovador per fomentar l’ús responsable dels dispositius mòbils en l’entorn esportiu, especialment entre infants i joves. Amb el lema Aïlla el mòbil, la proposta vol que el bàsquet sigui un espai lliure de pantalles, en què el joc, la convivència i el creixement personal siguin la una veritable prioritat.

“Volem que els nens i nenes entenguin que hi ha moments per a tot” David Eudal, Director bàsquet formatiu

Segons va explicar Eudal, el protocol no busca sancionar, sinó educar. “Volem que els nens i nenes entenguin que hi ha moments per a tot, i que quan entren en un espai esportiu deixin de banda les pantalles per centrar-se en el joc i en les persones que els envolten”, i tant ell com Maria Giró, coordinadora de l’àrea infantil i juvenil de salut mental del SAAS, van posar de manifest la preocupació creixent per l’impacte del mal ús de la tecnologia i van defensar el paper clau de l’esport com a eina de salut i cohesió social. El protocol es desplegarà en tots els àmbits del club: des de desplaçaments en autobús i estones als vestidors, fins als àpats i concentracions. Per facilitar-ne la implementació, s’ha elaborat un document normatiu i un de més pedagògic, pensat perquè famílies, jugadors i entrenadors comparteixin valors i criteris. S’utilitzarà una graella visual com a eina motivadora, especialment per als més petits. “El 100% dels infants que practiquen esport tenen millor pronòstic en l’evolució de problemes de salut mental”, va cloure Giró amb contundència.