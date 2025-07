La selecció femenina vol el primer triomf, davant Xipre

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Després d’arrencar un punt a Limassol, el primer en la present edició de la Nations League, la selecció femenina afronta avui a l’Estadi Nacional (20.00 hores) i contra el mateix rival, Xipre, una gran oportunitat per opositar a la primera victòria en la competició.

Tot i que els dos combinats es va enfrontar fa pocs dies, el tècnic tricolor, Albert Panadero, va comentar que “pot ser un context molt diferent o pot ser molt similar. El que tenim clar és la nostra identitat, com treballar, com competir. Crec que aquest any natural s’ha vist un equip amb plena evolució i a dia d’avui podem dir que tenim una manera de jugar, que ens agrada, que gaudim i que el nostre objectiu cada partit és competir. I si podem puntuar o guanyar, és l’èxit total”.

Morató vol repetir

Tere Morató, l’autora dels dos gols davant les xipriotes, va explicar que “els últims partits ja ens havien donat molta energia i força i l’empat ens ha donat més ànims per veure que podem competir als partits. I qui sap si fins i tot buscar la victòria”. Per a la jugadora de l’Alabès, “marcar amb la selecció sempre és especial, i si acabem puntuant ja ni t’ho puc explicar. Ara juguem a casa i serà molt difícil, però si puc marcar serà encara més especial”.