La selecció femenina suma la primera victòria a la Nations League (2-1)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La selecció femenina ha aconseguit el primer triomf a la Nations League després de remuntar el gol inicial de Xipre i, amb dos gols de Tere Morató, sumar una victòria molt celebrada. Les xipriotes s'han avançat al minut 30 amb una falta que ha transformat Aristodimou i, a la represa, les noies d'Albert Panadero han fet un pas endavant i a les espatlles de Morató han capgirat la situació. La davantera de l'Alabès ha empatat al minut 84 amb un golàs fantàstic des de fora i que ha entrat per l'escaire i ha resolt el partit, de penal, al minut 92.

Moment del gol de Xipre.Fernando Galindo

FITXA TÈCNICA

ANDORRA, 2: Alba Martín, Paula Da Silva, Laia Sin, Laia Solé, Neus Rosas, Maria Da Cruz, Aitana Colobrans, Zoe Planagumà, Tere Morató, Carla Ber i María Ruzafa

XIPRE, 1: Matthaiou, Georgiou, Siakalli, Hardy, Efstratiou, Aristodimou, Panagiotou, Savva, Violari, Papadopoulu i Michail

CANVIS: Gemma Lluch per Zoe Planagumà (46’); Ari Gonçalves per M. Ruzafa (63’); Marina per Paula Da Silva (94’) -Andorra-; Cusick per Efstratiou (70’); Constantinou per Savva (70’); Charalambous per Panagiotou (79’); Michael per Siakalli (79’) i C. Charalambous per Violari (82’) -Xipre-.

GOLS: 0-1, Aristodimou (30’); 1-1, Tere Morató (84’); 2-1, Tere Morató, de penal (92’)

ÀRBITRE: Araksya Saribekyan (Armènia)

TARGETES: Groga a Zoe Planagumà i Aitana Colobrans -Andorra-; Savva, Efstratiou, Hardy, Michail i Charalambous -Xipre-

ESTADI: Estadi Nacional, amb 407 espectadors.