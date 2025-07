Protocol per reduir l'ús de les pantalles pels jugadors de la base del MoraBanc Andorra

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els clubs de la base del BC MoraBanc Andorra engegaran, a partir de dimecres 9, el Protocol de benestar digital que s'ha dissenyat en col·laboració amb el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i Andorra Telecom. Una iniciativa que preveu que tots els joves de les categories Premini, Mini, Infantil, Cadet i Júnior redueixin l'ús de les pantalles durant els períodes de concentració amb l'entitat esportiva. En aquest sentit, el director del bàsquet formatiu del MoraBanc Andorra, David Eudal, ha declarat que ja hi havia algunes accions concretes com la prohibició d'utilitzar els dispositius mòbils durant els entrenaments o dinars, però que amb el protocol s'inclouran altres moments com pot ser el desplaçament cap a la ciutat de competició. "Hem fet xerrades de conscienciació i hem mantingut converses amb els capitans dels equips i els jugadors. Tots veuen que seran objectius assolibles" ha explicat.

El mètode d'aplicació del protocol presentat és senzill perquè els més petits "s'ho puguin prendre com un repte d'emplenar tota la graella amb pilotetes". La idea és que s'agafin hàbits, més enllà d'imposar regles a seguir, i que "els nens i nenes, dos mesos després, puguin tenir integrat que quan estan a l'autocar hagin d'apagar el telèfon sense necessitat de demanar permís o preguntar quan ho han de fer i quan no", ha assegurat Eudal. Cada equip tindrà una graella amb els diferents espais (desplaçaments d'anada i tornada, àpats, vestidors, graderia i entrenaments) on es poden trobar en els desplaçaments o, inclús, al país després de l'extraescolar. En aquesta, segons l'edat i el moment, es col·locarà una pilota de bàsquet taronja, per indicar que no està permès fer ús dels dispositius; una pilota de bàsquet blava, per indicar que només es permet un únic dispositiu -per exemple, per posar música durant els desplaçaments-; i, finalment, un mòbil amb cara quan si està permès. Segons la graella presentada, en els àpats, vestidors i entrenaments està prohibit l'ús de la tecnologia en totes les edats, mentre que en els desplaçaments d'anada estarà prohibit dels 9 als 11 anys i dels 11 als 18 anys es podrà fer servir un únic dispositiu; en els de tornada els de 14 a 18 anys podran utilitzar el personal; i en les graderies, d'11 a 18 anys està totalment permès, mentre que als Premini i Mini està totalment prohibit.

L'importància de l'esport

L'esport és molt important en el dia a dia de les persones, però sobretot en els infants i joves. Segons ha mencionat la coordinadora de l'àrea infantojuvenil del SAAS, Maria Giró, "l'esport implica salut i salut mental, orientació educativa, valors fonamentals, esperit de superació i una contraposició al que ofereix les pantalles en el desenvolupament de l'ésser humà, així com afavoreix l'autoestima i ajuda a adquirir aprenentatges més profunds". Per aquests motius, és tan important poder ajudar a fer que els infants puguin créixer sense desenvolupar addiccions a les pantalles, perquè "el 100% dels pacients amb trastorns d'hiperactivitat, de la conducta alimentària, de caràcter nerviós o qualsevol, tenen un millor pronòstic d'evolució quan practiquen algun esport", ha assegurat Giró, afegint que ella sempre ho recepta, encara que no acabi físicament en una. D'altra banda, també s'ha confirmat que també augmenta el grau de responsabilitat i fa que els joves siguin menys propensos a sortir de festa i trobar benestar en altres accions o, inclús, crear companyies i amistats fora de l'àmbit escolar.

El protocol és només "la punta de l'iceberg", tal com ha qualificat Eudal que, a més, ha declarat que, si no es posés en marxa, "la feina pedagògica que hem fet amb el SAAS i Andorra Telecom de xerrades, conscienciació i prevenció del benestar digital, ja val la pena". Cal recalcar que aquesta no només s'ha fet amb els nens i nenes, sinó també amb els entrenadors i els pares. En aquest sentit, el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha explicat que la iniciativa s'emmarca en els objectius del foment del benestar digital de la companyia. De la mateixa manera que intenten no deixar endarrere a ningú de l'escletxa digital, també intenten "protegir al jovent, d'alguna manera, de la part dolenta d'estar connectats" amb iniciatives com la campanya 'Un mòbil, un pacte', la gratuïtat de l'opció d'internet segur o el Protocol de benestar digital. Una feina que fa mesos que es du a terme i que es reafirma amb iniciatives com la presentada.

Els entrenadors tindran un rol important

Altrament, Eudal ha declarat que gran part del compromís no només és tasca dels jugadors, sinó també dels entrenadors. "La via fàcil per mantenir un grup tranquil és introduint una pantalla, però alhora s'estan perdent experiències que els hi marcaran de per vida amb els seus companys" ha esmentat. Així doncs, les xerrades amb l'equip tècnic han servit per mantenir una línia de compromís i anar "tots a l'una".

Finalment, totes tres entitats han mencionat estar "totalment obertes" a què la iniciativa es pugui traslladar a altres clubs, on Andorra Telecom i el SAAS ja treballen en certes línies engegades pel Govern amb la mateixa finalitat. Eudal ha mencionat que a la pàgina web del club es posarà tota la documentació del protocol (en també en format reduït i simplificat perquè les famílies puguin estar assabentades de la iniciativa) i quedaran totalment oberts a qualsevol petició de coneixement d'altres entitats. "Ens fan servir com un altaveu. Seria sensacional i estaríem encantats que es faci a altres entitats del país" ha mencionat. Giró ha conclòs recordant que el SAAS treballa amb iniciatives del PISMA per fomentar la conscienciació amb iniciatives que es posaran en marxa durant la primavera.