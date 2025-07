Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

En un grup, el de Primera RFEF en què milita l’FC Andorra, en el qual cada setmana hi ha enfrontaments directes i ningú pot respirar tranquil, la classificació s’ha convertit en una autèntica guerra de supervivència. “Ens matem entre tots”, va comentar Beto Company, tècnic tricolor, per descriure una categoria on encaixar cinc o sis victòries seguides és gairebé una utopia. Per aquest motiu, les distàncies entre els equips s’han reduït, fins al punt que només 10 punts separen el play-off del descens directe i, en aquest escenari, la promoció d’ascens pot ser el més assequible en punts dels últims anys, però també el més exigent pel que fa a regularitat i competitivitat. “Aquest any no anirà tan llarg. Amb 62 o 63 punts habitualment es garanteix la promoció, però enguany potser amb menys ja n’hi haurà prou. Serà el play-off més barat de punts, però el més disputat de tots”, va exposar Company.

“Serà el play-off més barat de punts, però el més disputat de tots. Depenem de nosaltres” Beto Company, Entrenador de l’FC Andorra

Amb 58 punts arriba

Així, atenent la dinàmica de resultats, tot fa pensar que amb 57-58 punts ja podria arribar per assegurar la plaça, la xifra més curta des que es va implementar la Primera RFEF. La temporada 2021-2022, l’any de l’ascens de l’Andorra al futbol professional, la UD Logronyès amb 61 punts i el Linares amb 60 van assolir la fita, mentre que al Celta Fortuna li va arribar amb 59 punts per segellar la cinquena plaça i a la Reial Societat B li va arribar amb 60 la 2022-2023. Finalment, el curs passat els cinquens de cada grup van haver de necessitar més punts per fer play-off, 64 la Ponferradina per 62 del Ceuta. Actualment, l’FC Andorra ocupa la cinquena posició, la primera plaça que dona dret a disputar el play-off d’ascens a la Segona Divisió, amb 47 punts, i amb un petit marge respecte al sisè, el Barakaldo, que en té 45. Quan falten set jornades, queden 21 punts en joc, si l’equip tricolor manté el ritme actual, podria assolir entre 60 i 62 punts, xifra més que suficient aquesta temporada per disputar la promoció d’ascens. A més, dels set compromisos restants, tres són contra equips de la part alta –Reial Societat B i Cultural Lleonesa a fora i Nàstic a l’Estadi Nacional–, però cadascú amb una diferent casuística. L’imminent és el de Zubieta –dissabte a les 15.30 hores–, però a banda d’haver d’assegurar el del Nàstic, es pot donar la circumstància que l’equip visiti la Cultural a la darrera jornada amb l’equip lleonès sent ja matemàticament equips de Segona Divisió i humanament destensionat i havent aixecat el peu de l’accelerador. En qualsevol cas, en aquests moments, immersos en el tram on tot es defineix, el més important “no és com, sinó sumar per tenir vida i aire”, tal com assenyala Company.