El MoraBanc manté les tres victòries sobre les posicions de descens

Tot i la derrota del MoraBanc Andorra de dissabte davant del Joventut de Badalona mostrant una mala imatge, el conjunt tricolor manté el marge de tres victòries sobre les posicions de descens a falta de només vuit partits de l’ACB per disputar-se. La derrota d’ahir del Covirán Granada per 95-87 a domicili contra La Laguna Tenerife dona un cert aire als tricolors després del duel de dissabte.

Precisament sobre la derrota contra la Penya, el tècnic tricolor, Joan Plaza, va assenyalar que “hem de jugar molt més físic”, a més d’agregar que “soc culpable perquè no he aconseguit transmetre la tensió que mereixia aquest partit”. A més, visiblement emprenyat, va reflexionar que “és una falta de respecte acabar amb una sola falta. No pots acabar amb zero faltes després de rebre 30 punts en un quart”, a més de cloure que “ens hem de focalitzar en el següent, i si al final no hem de fer una rotació tan profunda i jugar amb set, per greu que em sàpiga, ho farem”.