La Lliga Multisegur Assegurances segueix més viva que mai i Inter Club d’Escaldes i Atlètic Club d’Escaldes mantenen el seu frec a frec al capdavant de la competició, separats per només dos punts. En una jornada que semblava potser més propícia perquè l’Atlètic retallés distància, l’Inter no va fallar i va imposar-se a l’FC Santa Coloma al partit avançat al dissabte amb un solitari gol de Rafinha al tram final del partit. Coneixedors de necessitar la victòria, l’Atlètic no va fallar ahir i va golejar La Massana per 0-4 amb les dianes de Valero, Pedja, Álex Gómez i Christian, per seguir la persecució cap a l’Inter (l’Atlètic té guanyat el gol average)

Sí que va fallar la UE Santa Coloma, que va desaprofitar l’opció de siutar-se tercer després d’empatar 2-2 davant del Penya Encarnada. Per últim, l’FC Pas de la Casa i el Ranger’s van empatar sense gols, mentre que l’Esperança va poder rescatar un punt al tram final després d’empatar 1-1 contra l’Ordino. Morales va avançar els ordinencs al 67 de penal, i Balastegui va igualar al 88.

A la part baixa, després d’aquesta jornada el Penya Encaranada ja està salvat matemàticament, i La Massana i Esperança aspiren, com a molt, a la plaça de promoció. Els massanencs tenen a hores d’ara un punt més que l’Esperança. Tots dos equips s’enfrontaran en un duel dramàtic a l’avantpenúltima jornada.