David Astrié deixa el seu càrrec al centre esportiu d'alt rendiment

David Astrié, membre de l'equip directiu del centre esportiu d'alt rendiment en alçada en desenvolupament d'Andorra (ICONIC), deixa el seu càrrec amb la voluntat d'afrontar nous reptes professionals. Des d'ICONIC han expressat el seu profund agraïment a Astrié per la seva dedicació i contribució al projecte, apuntant que "el seu lideratge ha estat fonamental per establir vincles estratègics amb diverses entitats d'Andorra, assegurant que, un cop el centre estigui operatiu, els esportistes disposin del suport d'instal·lacions a tot el país per oferir-los les millors condicions d'entrenament".