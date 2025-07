Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va patir la 17a derrota de la temporada després de caure davant del Joventut de Badalona per 86 a 99 en un mal partit de l’equip, que va mostrar una de les pitjors cares des de l’arribada de Joan Plaza. Tot i les advertències del tècnic al llarg de la setmana i durant la roda de premsa prèvia d’ahir, la sensació va ser que la plantilla va sortir com si la feina estigués ja feta, i sense l’energia i la intensitat necessària per a un partit com el d’ahir. Tampoc va acabar de calar gaire el missatge de la fortalesa de la Penya en el joc interior, on va fer moltíssim mal als tricolors, i si a tot això s’hi suma una excel·lent defensa d’Adam Hanga sobre el teu millor home, Jerrick Harding, no pot passar cap altra cosa que acabar perdent. I encara gràcies, perquè tot i el mal partit de l’equip d’inici, els del Principat van arribar al descans per davant al marcador, gairebé un miracle que es va començar a desfer a la sortida dels vestidors, amb un conjunt català que va començar a obrir un forat que ja no va desaprofitar per endur-se la victòria del Pavelló Toni Martí.

Avisava Joan Plaza a la prèvia que tot i la bona situació classificatòria que va quedar després del triomf a Múrcia encara no hi havia res fet, i el que va passar ahir és el millor exemple pensant en les vuit jornades que resten. Perquè tothom sap que aquest equip va sobrat de talent, però sense feina i intensitat, el talent no serveix per a gaire. I és que si deixes que el rival, i més un com la Penya, agafi deu rebots més que tu i et faci 13 captures ofensives, hi tens poc a fer, però si a sobre tenen un 78% d’encert en tirs de dos, més enllà de la qualitat que ells tinguin, és que no has defensat prou bé els llançaments. I si a tots aquests ingredients encara hi afegeixes no arribar ni al 60% en el tir lliure, ratifica clarament que potser ahir el cap no estava on havia d’estar.

Malgrat tot, els tricolors van dormir encara amb tres victòries de marge sobre el descens, un forat que podria canviar en funció del que faci avui el Granada, que visita la complicada pista del Tenerife.

El Bilbao, dissabte

Els de Joan Plaza repetiran la setmana vinent com a locals, però no diumenge com estava previst, sinó dissabte, quan els tricolors rebran el Surne Bilbao Basket a partir de les set de la tarda. El duel s’havia de jugar l’endemà, però el conjunt basc va demanar a l’ACB de poder-lo avançar per tenir més temps per preparar la final de la FIBA Europe Cup de la setmana següent, una petició que finalment l’associació de clubs va acceptar.