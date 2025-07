L'FC Andorra supera el Tarassona amb un gol de Bombardó (1-0)

Publicat per Ivan Álvarez Estadi Nacional Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha guanyat el Tarassona a l'Estadi Nacional gràcies a un gol de Bombardó al minut 67, en un partit gris i amb molt poques ocasions. L'equip tricolor, després d'una primera part amb domini estèril però sense cap verí, ha trobat el triomf en els minuts on ha jugat amb tres defenses i amb un bon cop de cap del jove central tricolor després d'una centrada d'Álvaro Martín. La victòria permet l'Andorra col·locar-se quart a la classificació amb 47 punts i tornar a la zona de play-off. La propera jornada el conjunt de Beto Company visitarà la Reial Societat B, un rival directe en la lluita per les places de play-off d'ascens.

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA, 1: Ratti, J.Clemente, Alende, Bombardó, Iván Rodríguez, S. Molina, Villahermosa, Álvaro Martín, Nieto, Almpanis i Cerdà.

TARASSONA, 0: Fuoli, Ángel López, Camus, Marc Trilles, Murria, Chechu Martínez, Manu Rico, Cedeño, Agüero, Adrián Fuentes i Pradera.

CANVIS: Lautaro per Almpanis (59’); Trigueros per J. Clemente (59’); Juanda per Iván Rodríguez (59’); Martí Vilà per Cerdà (77’) i Álvaro Peña per Álvaro Martín (83’) -FC Andorra-; Luis Rivas per Pradera (51’); Mena per Agüero (68’); Buyla per Manu Rico (68’); Marc Álvarez per Ángel López (79’) i Areso per Cedeño (79’) -Tarassona-.

GOLS: 1-0, Bombardó (67’)

ÀRBITRE: Néstor Holgueras Castellanos (Castella i Lleó).

TARGETES: Groga a Lautaro -FC Andorra-; Manu Rico, Cedeño i Murria -Tarassona-

ESTADI: Estadi Nacional, amb 804 espectadors.