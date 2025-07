L’FC Andorra no pot negociar la victòria davant del Tarassona

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra rep aquest migdia el Tarassona a l’Estadi Nacional, amb l’obligació de tornar al carril de les victòries després de tres empats consecutius. L’aragonès és un bloc sòlid, organitzat i armat amb un dels davanters més afilats del grup –Adrián Fuentes, amb 15 dianes–, però l’equip tricolor hi arriba amb el cap clar, tranquil i amb el discurs del tècnic, Beto Company, ple de convicció: “Volem fer bons els empats i sumar de tres en tres.”

“Estem preparats per atacar blocs baixos, però si marquem aviat els obligarem a arriscar”

Albert Company, Entrenador de l’FC Andorra





El tècnic no dramatitza, però sí que exigeix, i va comentar que “tenim quatre partits a casa i hem de ser forts. El play-off no l’hem de mirar com una obsessió, sinó com un objectiu natural. Volem estar-hi, sí. Però volem estar-hi la jornada 38, no la 30”. Amb aquesta filosofia, l’FC Andorra ha anat esgarrapant punts, retallant distàncies i, malgrat els empats, no ha parat de mirar cap amunt. El partit contra el Tarassona es preveu farragós, de ritme baix i amb un rival que sap què vol: “Esperem un equip amb línia de cinc, molt compacte, que voldrà fer un partit llarg, ja que li beneficia l’empat. Però si marquem aviat, els obligarem a arriscar. I això ens obrirà espais.” Espais que l’Andorra vol ocupar amb fluïdesa, paciència i control. “Estem preparats per atacar blocs baixos, rivals amb set o vuit homes dins l’àrea. És complicat? Sí. Però a la Champions també costa.” Quan falten vuit jornades, l’Andorra és a quatre punts del segon amb duels directes a tocar, però Company fuig de càlculs i especulacions: “Ara mateix el més important no és el goal average, és sumar punts. Tothom juga contra tothom, no podem controlar els altres. Només podem controlar el nostre camí.” Juanda és dubte per molèsties derivades d’un cop i Cerdà tornarà a la titularitat.