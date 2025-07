Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La selecció femenina va sumar el primer punt de la Lliga de les Nacions després d’emptar 2 a 2 davant de Xipre a domicili en un duel boig en què les tricolors van avançar-se als set minuts, van veure com les locals igualaven el partit, primer, i el remuntaven a la represa, però on Andorra va poder tornar a igualar el matx al minut 83 d’un partit en què les noies d’Albert Panadero van tenir encara el 2 a 3 al temps afegit.

Tere Morató va avançar Andorra als set minuts a la sortida d’un córner, tot i que només quatre minuts després, Violari va igualar el duel. Les tricolors van seguir a la recerca del gol, però les arribades més clares abans del descans van ser locals, tot i que una gran Alba Martín va poder evitar el gol. A la represa, Carla Ber i Tere Morató, aquesta segona amb un xut al pal, van tenir el segon, però el que va arribar va ser el 2 a 1 gràcies a Michail. La diana va semblar deixar tocades les tricolors en un primer moment, però ràpidament van anar a la recerca d’un empat que va segellar Morató al 83. Al final, tots dos equips van buscar el tercer, primer a les botes de la local Chrysostomou en una acció que va aturar Martín, i tot seguit amb una arribada d’Ariadna Pernia al 94 que la portera local va evitar que es convertís en el 2 a 3.

Nou enfrontament

Gairebé sense temps per refer-se de la derrota, les tricolors tornaran a casa per preparar el següent duel d’aquesta Lliga de les Nacions, el primer a casa, de nou davant de Xipre per tancar aquesta segona aturada internacional. Les noies d’Albert Panadero tancaran aquesta segona participació a la Nations League al maig i juny amb un doble compromís al Principat, contra Geòrgia divendres 30 de maig, i uns dies després, dimarts 3 de juny davant de Malta, en dos duels que, en principi, i tal com vol la FAF, es disputaran al nou estadi d’Encamp.