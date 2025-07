El MoraBanc busca el desè triomf

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra rep aquesta tarda el Joventut de Badalona (18.00 hores) a la recerca del desè triomf del curs, que acosti encara més la salvació als tricolors. Perquè tot i que amb els resultats del cap de setmana passat i els tres triomfs de marge respecte a la zona perillosa la situació sembla que fa baixada, el tècnic, Joan Plaza, no se’n refia, i va deixar-ho ben clar ahir a la roda de premsa prepartit en diverses ocasions. “Hem de saber el que ens juguem, que és el més important, i m’agradaria que ningú ho oblidés, ni el públic, ni els caps, ni els entrenadors, ni la premsa”, va assenyalar el tècnic, i va agregar que “nosaltres ens juguem la vida i qui cregui que això està fet no n’entén, de bàsquet, perquè tenim molts exemples d’equips que han guanyat cinc partits en nou jornades i s’han salvat, i gent que pensava que estava salvada i va baixar. Així que jo això no vull ni sentir-ho ni olorar-ho perquè m’emprenyaria molt.” Encara en aquest sentit, Plaza va afirmar que “és clar que els entrenadors som uns paranoics, ho entenc i ho assumeixo, però tots hem vist coses molt rares en aquesta mena de competicions, hem fet coses maques, però ara hem de guanyar els que toca guanyar i vull veure la gent patir un 20% menys del que jo pateixo”, a més de cloure que “no vull que ningú pateixi més que jo, però que pateixin igual i estiguin amb el cul estret des del bon començament”.

“Espero un partit dur i difícil, competeixen per entrar al play-off i són un equip poderós i talentós”

Joan Plaza, Entrenador del MoraBanc



Sobre el duel davant del conjunt verd-i-negre, el tècnic tricolor va afirmar que “espero un partit dur i difícil, ells estan competint per estar al play-off i són un equip poderós i talentós, i a sobre han fitxat un jugador aquesta setmana [l’ala-pivot letó Andrejs Grazulis]”, i va agregar que “si ja eren bons, encara ho són més amb la gent que van incorporant. Tenen jugadors amb molta experiència i amb molt talent”. Per últim, va cloure que “és un equip amb molts punts a les mans i amb molta capacitat anotadora, però nosaltres hem de fer el nostre joc”.

Vuitè 'sold out'

El Pavelló Toni Martí penjarà per vuitè cop aquest curs el cartell de no hi ha bitllets en el duel contra la Penya. Sobre aquest fet, Plaza va destacar que “hem de ser capaços d’omplir el pavelló i que es quedi petit cada dia, i no tan sols que la gent vingui, sinó que vingui molt activament”.