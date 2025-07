Derrota del MoraBanc contra la Penya (86-99)

Publicat per Marc Basco Pavelló Toni Martí Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha patit la 17a derrota de la temporada després de caure davant del Joventut de Badalona per 86-99. Tot i fer una bona primera meitat, el mal inici del segon temps ha condemnat a uns tricolors que ja no han pogut recuperar la renda de deu punts a la resta de partit. A l’espera del que faci demà el Granada a Tenerife, els tricolors mantenen els tres triomfs de diferència sobre el descens.

Els tricolors han arrencat malament amb un 0-6 de sortida, sense encert i perdent pilotes, tot i que poc a poc s’ha anat endollant fins a acostar-se amb el 8-11, tot i que una nova embranzida de la Penya amb el 8-16 ha obligat a Joan Plaza a aturar el partit. Evans ha entrat en mode Múrcia per acostar a l’equip (13-16) després de fer cinc punts seguits, i els tricolors han seguit amb el parcial obert per situar-se per davant per primer cop amb el 17-16, en un primer quart que ha acabat 20-20. Els verd i negres feien molt mal en el joc interior, però el MoraBanc s’ha fet fort en altres aspectes per entrar en un intercanvi de cops amb el conjunt badaloní d’on han semblat sortir guanyadors els del Principat amb la irrupció de Chougkaz, amb Evans i Okoye com a complement (35-30), en un duel que ha arribat amb avantatge mínim tricolor al descans (44-43).

A la represa ha arrencat millor la Penya, amb un 2-10 de sortida que ha situat la màxima diferència pels verd i negres (46-56), amb uns catalans de nou fent molt mal en el joc interior. El MoraBanc semblava reaccionar, tot i que un 3+1 visitant ha ajudat a pujar encara més la diferència fins als 12 punts (52-64), però un nou parcial, en aquest cas local de 5-0, ha tornat a rebaixar el forat a set punts (57-64), en quart que ha acabat 63-72.

Harding, que estava jugant un pèl menys del que és habitual, s’ha posat l’equip a l’esquena a l’inici de l’últim període en atac, però l’equip seguia patint molt en defensa amb els homes alts de la Penya, i també en el rebot, impedint així eixugar la diferència i veient com els catalans igualaven la màxima diferència (71-83). L’inici arbitral del darrer quart tampoc ha ajudat gaire, amb la tripleta carregant de faltes als homes de Joan Plaza. Problemes amb un dels marcadors de possessió han obligat a aturar el matx una bona estona, però ni aturar el ritme visitant ha servit al MoraBanc per poder-se acostar, si no que la Penya encara ha obert més forat sentenciant definitivament el partit tot i els intents tricolors per enganxar-s’hi fins a l’últim moment.

Els tricolors tornaran a jugar ara a casa, tot i que ho faran dissabte i no diumenge com estava previst, ja que el Bilbao Basket va demanar avançar a el duel per preparar la final de la FIBA Europe Cup, i finalment es jugarà dissabte a les 19.00 hores al Pavelló Toni Martí.

FITXA TÈCNICA

MORABANC ANDORRA 86: Evans (14), Harding (13), Okoye (13), Doumbouya (9), Lammers (9) –cinc inicial– Chougkaz (17), Dos Anjos (2), Ortega (2), Bassas (0), Kuric (7), Luz (0).

CLUB JOVENTUT BADALONA 99: Dotson (9), Hanga (5), Kraag (14), Grazulis (9), Tomic (12) –cinc inicial– Pustovyi (4), Robertson (16), Vives (3), Dekker (21), Ruzic (6).

PARCIALS: 20-20 (10’); 44-43 (20’); 63-72 (30’), 86-99 (40’).

ÀRBITRES: Benjamín Jiménez, Alfonso Olivares i Vicente Martínez Silla.

ELIMINATS: Chumi O. –MoraBanc–; Pustovyi –Joventut–.

PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.339 espectadors.