Beto destaca la profunditat de la plantilla al tram final

El tècnic de l’FC Andorra, Beto Company, va destacar la profunditat de plantilla que té l’equip com una de les armes per a aquest tram final de temporada, en què els tricolors es jugaran la possibilitat d’entrar a les posicions de play-off d’ascens a la Segona Divisió. “Hem d’aprofitar la profunditat de la plantilla, el fons d’armari, la gent que ve per darrere, i per això destaco la importància del bon dia a dia que tenim, perquè si no això seria impossible”, va destacar el tècnic, que fent referència al duel de Copa Catalunya de dimecres va agregar que “ens beneficia en el sentit que gent que ha tingut menys minuts les últimes setmanes n’han tingut i això ens ajuda a introduir-los al club a nivell de competició”.

Els tricolors rebran demà al migdia el Tarassona en una nova oportunitat per situar-se en zona de play-off, i el tècnic va manifestar que “a casa hem de ser forts i no deixar escapar els punts que vam deixar contra l’Arenteiro”, a més de cloure que “estem bé, treballant a gust i contents, i el dia a dia és boníssim”.