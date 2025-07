La selecció femenina empata a Xipre (2-2)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La selecció femenina ha empatat 2-2 davant Xipre sumant així els primers punts a la Lliga de les Nacions. Tot i avançar-se al marcador ben ràpid, les xipriotes han igualat el partit a la segona meitat, però quan semblava que els tres punts es quedarien a Larnaca, Tere Morató ha igualat el partit al 83.

El duel ha arrencat d’allò més bé per les tricolors amb el gol de Tere Morató que ha avançat a les del Principat als set minuts de joc a la sortida d’un córner, però poc ha durat l’alegria, ja que només quatre minuts després, Antri Violari ha igualat el duel. Tot i aquesta ràpida igualada, les tricolors no s’han ensorrat ni molt menys i han seguit en busca del gol, tot i que les locals també han anat arribant a la porteria tricolor, com en una acció de Constantinou que Alba Martín ha pogut evitar. Tot i la insistència local, com en una acció de Michail que ha evitat Martín, el marcador ja no s’ha tornat a moure abans del descans.

A la represa, l’equip local ha semblat augmentar el seu domini, tot i que l’equip d’Albert Panadero ha seguit buscant el gol, com en una acció de Carla Ber que Matthaiou ha hagut d’enviar a córner, o en un tir de Tere Morató s’ha estavellat al pal. Però demostrant la crueltat del futbol, de l’1-2 s’ha passat de seguida al 2-1 amb el gol d’Eirini Michail per avançar al conjunt local. Les tricolors han anat en busca del gol de l’empat, i l’han acabat aconseguint gràcies a Tere Morató. I no només això, perquè Andorra no es conformava amb l’empat, i ha seguit en busca del gol en un tram final amb arribades a tots dos costats, amb Ariadna Pernia tenint el 2-3 al minut 94 en una acció que ha acabat traient Matthaiou.

Les tricolors tornen ara cap al país per enfrontar-se dimarts a les xipriotes, però en aquest cas a l’Estadi Nacional.

FITXA TÈCNICA:

XIPRE 2: Matthaiou; Georgiou, Cusick (Charalambous 69’), Hardy, Michael (Dionissiou 89’); Panagiotou (Charalambous 58’), Savva, Aristodimou (Chrysostomou 58’); Michail, Violari, Constantinou (Adamou 46’).

ANDORRA 2: Alba Martín, Paula da Silva (Zoe Planagumà 84’), Neus Rosas (Maria da Cruz 76’), Chloe Izquierdo, Laia Solé; Erica Gonçalves, Aitana Colobrans, Laia Sin (Ariadna Pernía 84’), Maria Ruzafa (Ari Gonçalves 65’); Carla Ber (Gemma Lluch 84’), Tere Morató.

GOLS: 0-1, Tere Morató (7’); 1-1, Violari (11’); 2-1, Eirini Michail; 2-2, Tere Morató (83’).

ÀRBITRA: Eszter Urban (Hongria).

TARGETES: Grogues a Charalambous –Xipre–; Erica Gonçalves, Neus Rosas i Chloe Izquierdo –Andorra–.

ESTADI: AEK Arena, Larnaca.