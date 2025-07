Un metge a la Fórmula 1

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra està representada gairebé cada dues setmanes en un dels esdeveniments més glamurosos i importants del món de l’esport, el Mundial de Fórmula 1. No és amb un pilot, un cap d’equip o un mecànic, però no ser tan mediàtic no vol dir que no sigui important, perquè ho és, i molt. Es tracta de Pedro Esteban, traumatòleg especialitzat en columna vertebral que viu al país des del 2014, i que acaba d’encetar la tercera temporada com a delegat mèdic de la FIA al Campionat del Món. És un dels encarregats que en aquest esport tot estigui controlat al mil·límetre en l’àmbit mèdic i es coordina amb els equips de cada circuit perquè tot vagi rodat, en uns aspectes reglamentats per la FIA.

La feina arrenca uns dos mesos abans de cada Gran Premi, quan “ens hem de posar en contacte amb els caps mèdics locals per rebre un qüestionari mèdic”, una documentació que permet “saber quin equipament mèdic hi haurà al circuit, quants metges i ambulàncies tenen i on seran, quin és l’hospital de referència o quants helicòpters hi haurà si aquest centre està lluny”. Esteban admet que “a les curses amb experiència és relativament automàtic, però a les noves sí que hem d’ajudar més el cap mèdic”. Al circuit la feina arrenca dijous, al matí amb “una volta a peu pel traçat per veure on estan ubicats tots els serveis, i amb una inspecció al centre mèdic per comprovar tot el material”, mentre que a la tarda es fan les proves d’un exercici d’extracció, en què veuen “com els equips locals treuen un pilot atrapat en un monoplaça amb una determinada tècnica”. Durant les sessions de divendres a diumenge, un dels delegats mèdics és al cotxe mèdic, però Esteban ho supervisa tot des del control de cursa del circuit, on la seva funció és “ser el nexe d’unió entre direcció de cursa i els metges locals”, a més de decidir, per exemple, si en cas d’accident ha de sortir el cotxe mèdic o fan falta més recursos. A més, quan acaba el cap de setmana ha d’elaborar un informe per a la FIA.

Pedro Esteban

I com s’arriba a ser delegat mèdic al gran circ? En el seu cas, des del Mundial de ral·licròs, on va estar exercint aquesta funció. El 2023 recorda que “ja tenia el calendari per seguir-lo, i llavors va trucar-me el cap dels serveis mèdics de la FIA per demanar-me si podia fer alguna cursa de Fórmula 1”, i amplia que “va ser totalment inesperat, però el calendari ha crescut fins a 24 curses i és difícil trobar metges que puguin fer la temporada sencera, així que van considerar que seria bo fer un equip amb diversos professionals i repartir les curses”. Abans havia estat 13 anys al Circuit de Catalunya com a metge local i allà va enganxar-se al motor pel “soroll i les olors, com les de benzina, olis o frens”. Voltar per món amb la Fórmula 1 dona per a molt i Esteban es queda amb el fet de “conèixer altres sistemes sanitaris i la interacció amb altres metges”, que considera “molt enriquidora”, moment en què aprofita per lloar el sistema mèdic del país, “del qual hem d’estar molt orgullosos”, tot i que “evidentment sempre es pugui millorar”. De fet, en certa manera, el doctor Esteban fa d’ambaixador d’Andorra pel món. La part dolenta és evident, “quan hi ha accidents greus i veus que el pilot no surt del cotxe o hi ha voltes de campana”.

Esteban no sap fins quan durarà aquesta experiència “perquè a la FIA un dia entres i un altre de cop malauradament et fulminen”, però mentre duri ho gaudirà perquè “m’agrada i és molt engrescador”.