La Mamba Ski Race de Verdú comptarà amb 400 participants

La segona edició de La Mamba Ski Race impulsada per Joan Verdú comptarà amb la participació d'unes 400 persones. Es tracta d'una baixada de 2,8 quilòmetres a la pista Àliga del Tarter, on els competidors hauran de superar diverses proves d'habilitat. Després de comptar el primer any amb 300 esquiadors, enguany la xifra arriba als 400, el límit que s'havia posat l'organització, amb uns 215 joves que disputaran la cursa curta, i uns 200 la llarga. Està previst també que participin esportistes d'altres disciplines com ciclistes o pilots de MotoGP, i la previsió és arribar a les 800 persones sumant els acompanyants i familiars.

Entre les novetats, Verdú ha explicat que "hem volgut fer més activació a nivell del village amb tallers pels nens petits, activacions, animació, balls, sortejos o premis perquè tothom hi trobi cabuda". A més, hi haurà també una vessant solidaria amb una classe de ioga que recaptarà fons per l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.