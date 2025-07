Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Després de la incertesa que els tiradors de precisió van mostrar al Diari en desconèixer si tenen la presència garantida per als Jocs dels Petits Estats, el president de la Federació Andorrana de Tir (FAT), Marc Otero, va voler sortir al pas ahir. Otero assegura que el procés de selecció dels tiradors andorrans per als Jocs dels Petits Estats el lidera el Comitè Olímpic d’Andorra (COA), que consulta les federacions esportives per identificar els esportistes que hi poden participar.

Així, per al tir, els atletes han d’haver competit almenys dues vegades fora del país i haver assolit unes marques mínimes: 563 punts en tir de precisió o 112 en tir al plat. “Nosaltres hem confeccionat la long list amb tots els esportistes que compleixen els requisits, però la selecció final, la short list, la decideix el COA”, va puntualitzar Otero. El president de la FAT va recordar que “la llista definitiva no es farà oficial fins al 5 de maig i, per tant, serà quan se sabrà i la decisió final la prendrà el Comitè Olímpic”. En tir de precisió hi aniran dos esportistes i en tir al plat, dos homes i una dona, però “cap dels tres ha assolit les mínimes i només un té experiència internacional, per la qual cosa la decisió final la prendrà el COA”, va insistir Otero per esvair els dubtes.