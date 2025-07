Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Per primer cop en 17 edicions, el Campus Marc Bernaus es duplica. L’aposta per una segona setmana d’activitat és la gran novetat d’aquesta pròxima edició, que se celebrarà del 14 al 19 de juliol en una primera estada i del 21 al 26 a la segona, al camp de futbol del Centre de Tecnificació d’Ordino. Richard Imbernón, un dels organitzadors, explica que la decisió arriba després d’anys d’alta demanda. “Fa tres o quatre anys que la primera setmana omple el 100% de capacitat i molts pares ens demanaven repetir”, comenta. “Per això aquest any ho provem amb dues setmanes. Si la segona arriba a un mínim de 60 inscrits, es farà. I, de moment, tot s’ha de dir, les inscripcions van molt bé.”

La darrera edició va reunir 120 nens.Campus Marc Bernaus

El campus manté la seva essència des del primer dia: futbol, futbol i més futbol. “És un campus de futbol. Només fem futbol. No són unes colònies d’estiu”, remarca Imbernón. Els participants –nens i joves d’entre vuit i setze anys– arriben al matí per fer treball tècnic i tàctic, descansen amb una estona de piscina i tornen al camp a la tarda per disputar la seva pròpia Lliga del campus. Tot i que en edicions passades es va introduir alguna activitat complementària fora del terreny de joc, com ara sortides a Naturland o Pal, l’organització ha decidit tornar a centrar-se exclusivament en el futbol. “Creiem que la diferència és aquesta”, apunta Imbernón. Pel que fa a la presència de futbolistes professionals, s’espera que repeteixi el jugador de l’RCD Espanyol Jofre Carreras, amic personal de Marc Bernaus, que a la vegada és el representant del jugador. “Ara mateix no tenim previst ningú més. Si algú s’anima, perfecte. Altres anys van venir Eder Sarabia i jugadors de l’FC Andorra. Als nens els encanta veure jugadors professionals, però no és el més important del campus.”

“El nostre tret diferencial és oferir als nens un campus 100% de futbol, amb passió i dedicació” Richard Imbernón, Organització del campus

Bon ritme d'inscripcions

La darrera edició va reunir 120 participants i la previsió per a aquest any és igualar o superar la xifra, especialment amb la novetat de la doble setmana. “Hi ha nens que vindran només a la segona i d’altres que faran totes dues. També hi ha famílies que no podien venir la primera setmana i ara en tenen l’opció”, explica Imbernón. “És una aposta per créixer, però sempre mantenint el que som.” El campus ja ha obert inscripcions i en menys d’una setmana es registren més de 50 inscrits per a la primera setmana i una vintena per a la segona. Alguns fins i tot repetiran. “El que tenim clar és que el nostre valor diferencial és aquest: oferir un campus 100% futbol, amb passió i dedicació.”