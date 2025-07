L’FC Andorra vol seguir aspirant al quart títol

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra s’enfronta aquesta tarda a l’Estadi Nacional (19.00 h) al Girona a la semifinal de la Copa Catalunya, un partit que pot semblar fer nosa en trobar-se enmig de la lluita pel play-off per a l’equip tricolor i en haver-se convertit en un torneig descafeïnat, sobretot per als equips de Primera Divisió. “Un partit de futbol mai fa nosa, al contrari. A nosaltres ens agrada jugar a totes les competicions, ens agrada guanyar”, va declarar el tècnic, Beto Company, a la prèvia del duel, recordant l’actitud mostrada ja en els quarts de final contra el Nàstic de Tarragona.

“Un partit de futbol mai fa nosa i ens aprofitarem de poder-lo jugar i intentarem guanyar”

Albert Company, Entrenador de l’FC Andorra



Company no va voler entrar en especulacions sobre quin Girona es trobaran, si el primer equip o una versió més jove. “És un problema del Girona. Si ve el primer equip, el filial, el juvenil o el cadet B, a nosaltres ens és exactament igual”, va subratllar. “Nosaltres farem el nostre partit. Està molt clar què volem fer: anar per la victòria i buscar el pas a la final.” Tot i reconèixer que la prioritat per l’FC Andorra és la Lliga –amb el partit de diumenge davant el Tarassona a l’horitzó–, Beto va assegurar que presentaran un equip competitiu i que l’afició reconeixerà, amb noms com Oier, Casadesús, Álvaro Martín, Busquets o Luismi a la graella de sortida. Amb dues Copes Catalunya consecutives i tres en total, a l’equip tricolor ja l’espera l’Espanyol a la final en cas d’assolir la classificació.