Joan Vinyes acaba en el 13è lloc a la GR Cup Spain a Motorland

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Joan Vinyes Jr. va iniciar la seva participació a la Toyota GR Cup Spain amb dues curses d’aprenentatge a Motorland. En la seva estrena al certamen monomarca de Toyota, el pilot andorrà va finalitzar en la 13a posició tant a la primera cursa com a la segona, mostrant una progressió destacada des de les sessions de classificació. Tot i competir amb rivals amb més experiència –molts dels quals afrontant la segona temporada–, Vinyes Jr. va poder avançar posicions en totes dues proves, aprofitant la igualtat mecànica que caracteritza el campionat. “Ens hem d’anar adaptant. És un any per aprendre i créixer. El fort vent també va complicar les coses, però acabem contents amb el ritme i les sensacions”, va valorar el jove andorrà.

L'andorrà va signar la mateixa plaça a les dues curses

La pròxima cita del campionat serà una nova oportunitat perquè Vinyes Jr. continuï guanyant experiència i competitivitat en aquesta nova etapa esportiva.