Incertesa en el tir

Quan falta menys de dos mesos per a l’inici dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, els tiradors de precisió andorrans viuen amb incertesa la possible participació. A hores d’ara, encara no han rebut cap confirmació oficial per part de la Federació Andorrana de Tir, presidida per Marc Otero, fet que genera inquietud dins del col·lectiu. El tir de precisió, que és modalitat olímpica, i una de les disciplines que es disputen als Jocs d’Andorra, requereix complir una marca mínima de classificació (MQS) de 563 punts, el mateix criteri establert per als campionats del món, copes del món i Jocs Olímpics. Una exigència que els esportistes andorrans consideren “molt alta”, però que, segons apunten, no és inassolible: en les darreres competicions, alguns tiradors andorrans han demostrat estar a prop d’aquesta marca, amb registres que fan pensar que la classificació és possible. De fet, en una recent tirada a Manresa, tres representants del Club Andorrà de Tir de Precisió –Toni Llorens, Isidoro Sánchez i Xavier Bertran– van competir en la tirada i van assolir 516/600, 519/600 i 557/600, respectivament. Malgrat això, la falta de comunicació clara preocupa els esportistes. “No sabem res. No tenim cap criteri definit ni confirmació de si podrem anar-hi o no als Jocs”, lamenten des del grup de tiradors que segueix treballant amb il·lusió pensant en la gran cita del 26 al 31 de maig al país. Amb el rellotge avançant i els entrenaments en marxa, els tiradors esperen que la federació es pronunciï aviat i els permeti representar Andorra en una competició tan simbòlica per al país.