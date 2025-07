Un FC Andorra ple de juvenils queda eliminat de la Copa Catalunya davant el Girona B (2-3)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra no podrà reeditar el títol de la Copa Catalunya en caure a l'Estadi Nacional contra el Girona B per 2 a 3, en un partit amb dues cares. A la primera part, un onze recognoscible de l'equip tricolor havia superat la barreja de jugadors del filial i el juvenil del conjunt gironí amb dos gols en mitja hora d'Álvaro Peña (9') i Lautaro (32'), traduint la superioritat i millor posada en escena del grup de Beto Company. Abans del descans, però, Dawda ha retallat distàncies amb el 2 a 1 i ha ficat una mica de pebre a un partit que s'ha acabat per desenfocar a la segona part, amb un Andorra ple de joves del Nàstic Manresa i que ha acabat cedint davant la qualitat de l'equip català. Comas en pròpia porta al minut 57 i Juan Arango, el fill del mític exfutbolista veneçolà del Mallorca, han atorgat el bitllet per a la final al Girona davant l'Espanyol, en una data encara per confirmar. Al final del partit, l'entrenador de l'Andorra, Beto Company, ha deixat clar que la Copa Catalunya “mereix respecte per part de tots, Federació Catalana inclosa” i que tot i que no li correspon a ell fer cap reflexió sobre el torneig, sí que creu que cal reformular-la “perquè els clubs se la creguin de debò”.

FITXA TÈCNICA



FC ANDORRA, 2: Oier, Casadesús, Tago, Morgado, Iván Rodríguez, Busquets, Álvaro Peña, Bilal, Lautaro, Luismi i Álvaro Martín.

GIRONA B, 3: Kravyvtsov, Marc Aznar, Biel Farrés, Yaakobishvili, A. Mora, Anglada, Minsu, Lass, Dawda, S. Expósito i Jastin.

CANVIS: També han jugat Erik Castillo, Chumachenko, Arnau Torras, Juanda, Albert Tolosa, Trigueros, Cristian Domínguez i Albert Rubio -FC Andorra-; Oriol Comas, Nil Calderó, Jordana, Papa Dame, Guillem Trilla, Aguilera, Miguel Ángel Sánchez, Iker García, Coro i Juan Arango -Girona B-

GOLS: 1-0, Álvaro Peña (9’); 2-0, Lautaro (32’); 2-1, Dawda (43’); 2-2 Comas, en pròpia porta (57’); 2-3, Arango (92’)

ÀRBITRE: Gonzalo Romero Freixas (Tarragona)

TARGETES: Groga a Álvaro Peña, Casadesús, Juanda - FC Andorra-; Jastin -Girona B-

ESTADI: Estadi Nacional, amb 946 espectadors.