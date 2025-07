Els ‘isards’ reprenen la competició contra Xipre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La selecció andorrana de rugbi disputa aquest dissabte (13.00 h, hora andorrana) el seu tercer partit de la Rugby Europe Conference, contra Xipre, al Tsirio Stadium de Limassol. Els isards volen aprofitar l’oportunitat per sumar una nova victòria davant el cuer del grup D, que només ha disputat un partit i el va perdre davant de Malta.

“Sabem que contra Xipre el joc físic serà molt dur, segur. Intentarem imposar la nostra tècnica”

Adrià Calvó, Capità dels ‘isards’





Tot i no tenir gaires referències recents del rival, els jugadors tenen clar què poden esperar. “No hem vist gaire de Xipre, però sabem que és un equip voluminós i físic”, va explicar Adrià Calvó. “Nosaltres intentarem fer valer la nostra tècnica i la velocitat en el joc, perquè l’enfrontament físic serà dur, segur.” Calvó també valora haver arribat amb el VPC havent assolit l’objectiu principal: “Millor arribar ara que no pas a principi de temporada, en què potser tindríem preparació física però no ritme de partit. Ara tenim les cames actives i venim de competir.” Per part seva, Lluc Cunill va apuntar que “cada melé serà una guerra, però fa mesos que treballem específicament aquesta fase amb l’staff. Som un bloc fort i molt unit”. També va celebrar el reforç de jugadors andorrans que competeixen fora, com ara Nil Tomé, Thibaut Trappé o Adrià Bonell.