Els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 seran “els Jocs més sostenibles de la història”, segons es va confirmar ahir durant la presentació del conveni de col·laboració entre els organitzadors de l’esdeveniment i FEDA. La cita, que se celebrarà del 26 al 31 de maig al país, tindrà modificacions en certs consums per fer-la més sostenible. Així, es preveu que se certificaran prop de sis milions de kWh com a electricitat amb origen renovable, un fet que permetrà estalviar unes 700 tones de diòxid de carboni equivalents d’emissions de gasos amb efecte hivernacle.

“Volem aportar aquest valor al COA i als Jocs perquè sigui una cita perfecta en molts aspectes”

Albert Moles, Director general de FEDA



També es volen eliminar els plàstics d’un sol ús, oferint ampolles de metall reutilitzables en els 2.500 welcome packs destinats a voluntaris, delegacions i àrbitres. Als menjadors, s’utilitzaran plats, coberts i gots reutilitzables, i es disposarà d’una zona específica per netejar-los i reutilitzar-los, evitant així la generació de residus. Aquesta col·laboració neix amb l’objectiu “d’aportar aquest valor al Comitè Olímpic i als Jocs, perquè, al final, un esdeveniment esportiu ha de ser perfecte en molts aspectes i, en aquest cas, la sostenibilitat”, va mencionar el director general de FEDA, Albert Moles. “El món de l’esport també ha d’estar al costat de la sostenibilitat i, treballar conjuntament amb FEDA per aquesta transició energètica, per a nosaltres és importantíssim”, va destacar la presidenta del comitè organitzador, Anna Garcia. A més, es treballarà la conscienciació i divulgació, especialment entre els més joves, i es faran càpsules informatives per a les xarxes.