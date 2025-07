Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els Jocs dels Petits Estats d'Andorra, que se celebraran del 26 al 31 de maig, seran els primers que es podran seguir en directe, amb totes les seves disciplines i amb les cerimònies d'inaguració i cloenda incloses, segons ha anunciat el president del Comitè Olímpic (COA), Xavier Espot Miró, i la presidenta del comitè organitzador d'Andorra 2025, Anna Garcia, en una compareixença en comissió al Consell General aquesta tarda. L'operativa serà possible, perquè, per primer cop, es distribuirà per tot el món el senyal dels Jocs, amb 30 càmeres, 40 professionals implicats en la producció i hi haurà retransmissions en directe de cada esports de manera simultània a través de set canals i un senyal distribuit a través de l’ANOC (Associació de Comitès Olímpics Nacionals) a 203 països.

Abans, als darrers de Malta per exemple, es van fer streamings però mai amb un sola càmera i mai en format multicàmera. D'aquesta manera, els Jocs d'Andorra seran pioners a l'hora de distribuir massivament el senyal de tota la seva activitat.