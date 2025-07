Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra disposa a hores d’ara de sis places de cara als Jocs Olímpics d’Hivern que es faran al febrer del 2026 a Milà i Cortina d’Ampezzo. Una xifra que es podrà veure ampliada, previsiblement en una més, gràcies a l’esquí alpí, on actualment hi ha quatre places confirmades (dues masculines i dues femenines). Les altres dues places que el COA i la FAE tindrien disponibles ara serien per a l’esquí de fons, una masculina i una femenina. Amb la llista de la FIS actual, Joan Verdú, Cande Moreno, Irineu Esteve i Gina del Rio són els atletes que tenen confirmada la seva presència a Milà del 6 al 22 de febrer de l’any vinent.

Quatre en alpí

En esquí alpí el màxim de places per a cada país són 22 (11 nois i 11 noies), i com a molt quatre nois i quatre noies en una mateixa prova, fins a un màxim total de 306 esquiadors. Els requisits que marca el COI són tenir menys de 80 punts FIS olímpics en descens i supergegant i 120 en eslàlom o gegant, unes marques que compleixen 26 esquiadors del país (set dones i 19 homes). Tots els països que tenen esquiadors que ho compleixen reben automàticament dues places als Jocs, una per cada sexe, i a partir d’aquí s’assignen la resta de places.

Els esquiadors que estan al Top-30 de la Start List de la Copa del Món (la classificació que s’utilitza per establir els dorsals a les proves del circuit mundial) en alguna de les disciplines sumen una plaça extra pel seu país, i aquí Verdú es garanteix la seva presència perquè és 19è en aquesta classificació en gegant. L’altra plaça de la FAE seria per Cande Moreno, perquè un cop assignades les places d’aquest Top-30 es comença la reassignació fins a completar les 306 seguint els criteris del màxim d’atletes per país, i aquí és on Andorra suma una altra plaça per al rànquing per Cande Moreno. Per últim, hi ha una plaça femenina que balla actualment, ja que Andorra té quatre països per davant i podria aconseguir aquest cupo extra, que seria el cinquè. En homes és gairebé impossible, ja que hauria d’haver 84 renúncies.

Un cop tancades les places, s’estableixen els atletes que les ocupen. En el cas de les noies, la següent al rànquing seria Jordina Caminal (descens i supergegant), Íria Medina (gegant i supergegant), Clàudia García (gegant) i Carla Mijares (eslàlom), mentre que en nois la llista l’encapçala Bartumeu Gabriel (gegant ieslàlom), Àlex Rius (eslàlom), Xavier Conrlella (eslàlom) i Pere Cornella (descens i supergegant). La llista es tanca el 18 de juny del 2026.

En fons sobre places

Si en alpí en falten, en l’esquí de fons sobren places, ja que a Andorra li corresponen quatre, però només té dos atletes que compleixin els requisits, Irineu Esteve i Gina del Rio. Iguan que en l’esquí alpí, cada país amb esportistes que compleixin els requisits en té una masculina i una femenina, i el Principat el suma una extra en cada sexe per la classificació al rànquing de nacions, on Andorra és 21a en dones i 23a en homes.