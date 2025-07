Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va tancar un cap de setmana rodó a la Lliga ACB amb el triomf davant de l’UCAM Múrcia i la derrota del Granada a casa davant del València per 69-97 que fa que els tricolors tinguin ja tres victòries de marge respecte a la primera de les posicions de descens que ocupa l’equip andalús, i això suposa un pas de gegant, tot i que no definitiu, per seguir una temporada més a la màxima competició del bàsquet espanyol.

Per sota, ja virtualment descendit, hi ha el Leyma Corunya que es troba a quatre victòries de la salvació després de perdre en el duel directe davant del Bàsquet Girona.