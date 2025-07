L’empat de l’Inter ajusta la lluita pel campionat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Lliga Multisegur Assegurances va tornar a escena després de l’aturada internacional amb un empat del líder, l’Inter Escaldes, que deixa el campionat igualadíssim amb els quatre primers separats per quatre punts. L’Inter no va poder passar de l’empat sense gols davant de l’UE Santa Coloma, i això va aprofitar-ho sobretot l’Atlètic Escaldes per retallar diferències i situar-se a només dos punts del liderat després de derrotar el Penya Encarnada per 1-0 amb un solitari gol de David Valero. La resta de rivals per retallar diferències amb la primera posició.

Empatat en tercer i quart lloc hi ha el Ranger’s, que queda a quatre punts del líder després d’imposar-se ahir per 5-0 a La Massana amb les dianes de Francesco Marigotta, en dues ocasions, i Armando León, Jorge Padilla i Gerard Gómez, i l’FC Santa Coloma, que va desaprofitar l’opció de situar-se segon a un punt després de perdre de manera sorprenent davant de l’Ordino per 0-1. Per últim, el Pas de la Casa va tallar la mala ratxa de resultats amb l’1-0 davant de l’Esperança amb el gol de Leo Salguero al minut 87.