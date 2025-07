Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va perdre la final del torneig WTA 125 d’Antalya, a Turquia, davant de la sèrbia Olga Danilovic en dos sets (6-2 i 6-3). Després de quallar una excel·lent setmana a terres turques, la tennista tricolor no va poder culminar-la amb el primer títol WTA de la seva carrera, tot i plantar cara davant de la número 41 del món. Danilovic va arrencar amb un 2-0, i va encarrilar la primera mànega amb el 4-1 després de trencar-li el servei a Jiménez. Al segon set, la del Principat va arrencar amb un 2-2, però una pèrdua de servei va començar a encarrilar el triomf per Danilovic en un duel que va haver d’estar aturat prop d’una hora per la pluja, i que va acabar amb el 6-3 que la tennista sèrbia va fer al segon set.

Pujarà una vintena de llocs al rànquing mundial fins al 129è

Tot i aquesta derrota a la final d’ahir, Vicky Jiménez podrà progressar al rànquing mundial i guanyarà una vintena de posicions, passant del 151è lloc al 129è.

Gairebé sense temps per descansar, la tennista farà camí cap a La Bisbal d’Empordà, on aquesta setmana disputarà el torneig WTA 125 Open Internacional Femení Solgironès, on serà la novena cap de sèrie. La seva rival a la primera ronda serà la japonesa de 18 anys Sara Saito, número 167 del món.