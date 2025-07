Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Els Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 seran "els Jocs més sostenibles de la història", segons s'ha confirmat durant la roda de premsa de presentació de la col·laboració entre ambdues entitats. La cita, que se celebrarà del 26 al 31 de maig al país, tindrà modificacions en certs consums per fer-la més sostenible. Entrant al detall, es preveu que se certificaran prop de sis milions de kWh com a electricitat amb origen renovable, un fet que permetrà estalviar unes 700 tones de CO₂ equivalents d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquesta col·laboració neix amb l'objectiu "d'aportar aquest valor al Comitè Olímpic i als Jocs, perquè, al final, un esdeveniment esportiu ha de ser perfecte en molts aspectes i, en aquest cas, la sostenibilitat", ha mencionat el director general de FEDA, Albert Moles. "El món de l'esport també ha d'estar al costat de la sostenibilitat i, treballar conjuntament amb FEDA per aquesta transició energètica, per nosaltres és importantíssim", ha destacat la presidenta del comitè organitzador, Anna Garcia.

La implementació de la sostenibilitat en els Jocs es farà de forma molt senzilla, on tothom podrà col·laborar. L'acció més important, i que té relació amb la implementació del segell de llum verda de FEDA, és que totes les seus que s'utilitzaran gaudiran de la llum verda durant tot l'any. Segons ha mencionat Moles, aquest canvi permetrà que siguin "els primers Jocs dels Petits Estats amb energia 100% neta i renovable". Es vol reduir la utilització de plàstics d'un sol ús amb l'oferiment d'ampolles de metall reutilitzables en els 2.500 'welcome packs' que es repartiran als voluntaris, delegacions i àrbitres, entre altres. Al menjador, hi haurà material reutilitzable, com coberts, plats i gots, per no generar residus i s'habilitarà una zona per rentar-los i que es puguin tornar a utilitzar.

D'altra banda, García ha incidit en el fet que es vol millorar la mobilitat per fer-la "sostenible i col·lectiva" amb la creació d'un transport específic de línia circular des dels hotels fins a les diferents seus per evitar la utilització dels vehicles privats. "Totes les delegacions ho podran fer servir sense haver de fer servir transport per a poca gent", ha incidit. A més, s'està treballant amb el Govern perquè es puguin utilitzar els busos de les línies regulars del país. Tenint en compte les delegacions dels diferents països participants, s’estima que prop de 2.000 persones visitaran el país durant aquelles dates com a conseqüència dels Jocs, un fet que referma la necessitat de fer que aquesta estada sigui el més sostenible possible, amplificant l’impacte positiu sobre el Principat com a estat organitzador. En aquest sentit, també s’incidirà en clau de la mobilitat, tot facilitant la descàrrega de l’App de FEDA Solucions de mobilitat sostenible Mou-te, per tal que el desplaçament entre els espais hotelers i les zones esportives es pugui realitzar amb transport públic.

Un altre dels objectius d’aquest acord és la conscienciació i divulgació, especialment entre els més joves. Per aquest motiu, es realitzaran una sèrie de càpsules informatives per a les xarxes socials amb alguns dels esportistes més destacats de la delegació andorrana i que participaran en la cita. En aquest sentit, Moles ha destacat que és un molt bon moment per enviar "un missatge a la societat andorrana de sostenibilitat".