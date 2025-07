El VPC no falla i s’imposa al CR San Roque a València

Publicat per Redacció València Creat: Actualitzat:

El VPC va imposar-se al CR San Roque a la segona fase de la Divsió d’Honor B espanyola per 8-36. Tot i arrencar per sota al marcador 8-0, els tricolors ja van ser capaços de capgirar el partit abans d’arribar al descans amb un parell d’assajos transformats per situar el 8-14. A la represa, van seguir portant el pes del partit i no van donar cap mena d’opció al conjunt valencià fins a acabar tancant el partit amb el 8-36 final, que deixa els de Dani Raya com a líders en aquesta segona fase amb cinc victòries en els cinc partits disputats d’aquesta segona meitat de la temporada.

Els tricolors descansaran la setmana vinent a la penúltima jornada de la competició, i tancaran la seva primera participació en la Divisió d’Honor espanyola el dissabte 12 d’abril a Prada de Moles davant del CN Poblenou en un horari encara per confirmar.