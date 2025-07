Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per a la final del torneig WTA 125K d’Antalya, Turquia, després de derrotar a les semifinals l’eslovena Veronika Erjavec en dues mànegues per 4-6 i 3-6. La tennista del Principat va tornar a mostrar un gran nivell de joc com ha anat fent al llarg de tota la setmana i va poder plantar-se a la final derrotant la número 154 del món (Jiménez és actualment la 151a). El primer set va estar igualat fins al 3-3, quan Jiménez va poder trencar dos serveis a la seva rival, mentre que la segona mànega tres breaks més van donar-li la classificació.

La número 41 del món, Olga Danilovic, serà la rival a la final d’avui

Al davant tindrà la sèrbia Olga Danilovic, actual número 41 del món i primera cap de sèrie del torneig turc, que ahir va desfer-se per la via ràpida d’Oskana Selekhmeteva per 6-0 i 6-2. Després de sumar ja cinc títols sèniors de categoria ITF, Jiménez buscarà avui al matí sumar el primer torneig dintre del circuit de la WTA.