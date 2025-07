Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez ha caigut a la final del torneig WTA 125 d'Antalya (Turquia) davant d'Olga Danilovic per 6-2 i 6-3 en un duel que ha hagut d'estar aturat prop d'una hora per la pluja. La tennista del Principat no ha pogut culminar una excel·lent setmana i, tot i donar la cara, s'ha vist superada per la sèrbia de 24 anys, actual número 41 del món.

Jiménez es traslladarà ara a Espanya, on té previst disputar l'Open Internacional Femení Solgironès, torneig WTA 125 que es disputa a La Bisbal d'Empordà.