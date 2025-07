Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El tècnic de l’FC Andorra, Beto Company, va acabar amb una “sensació agredolça” després de l’empat que l’equip tricolor va sumar a Irun i que fa que l’equip segueixi en posicions de play-off (almenys fins aquesta tarda), però que no va permetre als tricolors pujar fins a la tercera posició. “Al final sumar fora de casa sempre és positiu i no encaixar també”, va afirmar l’entrenador, que va agregar que “ens hem trobat amb un rival que ha estat vertical i que ha aprofitat situacions per generar-nos perill amb algunes pèrdues nostres”.

Company va referir-se també al canvi de sistema que va plantejar davant del Reial Unió, i va destacar que “volíem sumar un jugador d’atac i els tres centrals en han permès jugar amb dos extrems ben oberts i dos puntes” i va agregar que “avui hem jugat amb quatre davanters, que és una cosa que es fa molt poc al futbol en si, i encara menys al futbol professional i fora de casa, però volíem tenir més volum i més presència dintre de l’àrea”.

Per últim, i sobre com queda l’equip després de l’empat, el tècnic va assenyalar que “això és una carrera de fons, queden encara molts punts per jugar. Volem sumar de tres i hem de fer-ho, i ara hem de focalitzar-nos en el següent partit”.