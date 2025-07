Publicat per Marc Basco Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va sumar la novena victòria del curs després d’imposar-se per 79-85 a l’UCAM Múrcia, i va poder endur-se al sac un triomf d’or en la cursa cap a la permanència. En un duel en què els tricolors van ser capaços de mostrar la seva millor i la seva pitjor versió, l’equip va mostrar una gran fortalesa mental en els moments complicats del tram final, i no va arrugar-se davant d’uns murcians que veníen amb una gran inèrcia en un tram final en què qui més o qui menys pensava que els de Sito Alonso serien capaços de capgirar el marcador. Però no, ahir no va ser aquest el cas, perquè el MoraBanc no va anar per darrere a l’electrònic en cap moment de tot el partit i va fer-se fort quan més falta feia i va obrir encara una mica més de forat respecte a les places de descens, que ara queden a tres victòries de diferència (a l’espera del duel que el Granada disputarà avui davant del València Basket) quan ja només resten els nou últims partits de competició per disputar-se. Tres triomfs de marge amb la zona calenta, i tres triomfs que falten per segellar la permanència matemàtica i no haver d’estar pendents del que vagin fent els rivals fins a final de temporada.

Joan Plaza ja avisava a la prèvia de les complicacions del duel davant de l’UCAM, actual subcampió de lliga, i que venia tocat després de quedar eliminat dimecres de la Champions League. I va semblar que la plantilla arribava amb la lliçó ben apresa al Palacio de Deportes, intensos en defensa, minimitzant les errades i les pèrdues en atac, agressius en la lluita pel rebot i, sobretot, molt més inspirat en el tir respecte a les últimes jornades. Uns ingredients que van permetre al MoraBanc anar obrint forat a poc a poc com una formigueta, primer vuit, després deu i finalment 14 punts de renda al descans (34-48).

Es fonen el ploms

La sortida després del pas pels vestidors va seguir la mateixa tònica, amb el MoraBanc molt millor sobre el parquet i establint en 17 punts la màxima diferència (42-59). Però a partir d’aquí l’equip va patir una desconnexió amb nom i cognoms, Nemanja Radovic, que va fer que l’UCAM anés retallant i retallant fins a entrar a sis punts a l’últim quart. En el darrer període encara va anar acostant-se més al marcador fins a situar el 77-78 a dos minuts i mig pel final. Però quan més falta feia, Shannon Evans, que ja estava sent el millor tricolor amb escreix, va fer els set últims punts del MoraBanc per segellar la novena victòria del curs.

Ara, retorn al Poliesportiu amb la visita de la Penya el dissabte.