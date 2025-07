Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se ahir per a les semifinals del torneig WTA 125K d’Antalya (Turquia) després de sumar un triomf de prestigi davant de l’espanyola Jessica Bouzas (és l’actual número 58 del món i la tennista del Principat és la 151a), en dos sets per 6 a 4 i 7 a 5. El duel va arrencar amb igualtat entre totes dues, però Jiménez va poder començar a encarrilar la primera mànega després de fer-li dos trencaments de servei consecutius a Bouza, abans d’acabar de segellar el set amb un nou break per al 6 a 4. A la segona mànega el duel també va tenir màxima igualtat fins al 5 a 5 (les dues tennistes van trencar-se dos cops el servei), i finalment Vicky Jiménez va tancar el segon set amb un 7 a 5 gràcies a un nou break per sentenciar el partit.

La tennista s’enfrontarà a les semifinals a l’eslovena Veronika Erjavec, actual número 154 del món, que ahir va derrotar l’argentina Maria Lourdes Carle per 6 a 1, 6 a 7 i 2 a 6.