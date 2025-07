Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va desaprofitar una nova oportunitat per fer-se fort a la zona de play-off, situar-se tercer a la classificació i posar pressió als rivals abans del doble duel directe de demà entre segon i tercer, i quart i sisè, i no va passar de l’empat sense gols a Irun davant de la Reial Unió en un duel en què va dominar amb escreix, especialment a la primera meitat i al tram final, però on va tornar a quedar condemnat per la manca d’encert. Els tricolors es mantenen doncs cinquens, però podrien tornar a sortir demà de la zona de play-off.

El tècnic tricolor va revolucionar l’alineació amb un canvi de sistema per jugar amb dos davanters i dos homes per banda, a més de tres futbolistes al mig del camp, i això va notar-se amb un FC Andorra monopolitzant gairebé més que mai la pilota, però sense la finor necessària per avançar-se al marcador més enllà d’un parell d’arribades de Nieto i Villahermosa. Els locals, en canvi, esperaven al darrere i provaven de sortir ràpidament, i també posaven a prova els tricolors amb alguna fuetada, com dos tirs llunyans d’Iker Bilbao i Dani Garrido que van treure la defensa i Ratti en una primera meitat que va finalitzar sense gols.

A la represa, el duel va entrar en un tram de bogeria amb ocasions a totes dues bandes, especialment clares una de Sergio Benito per als locals, i una altra de Manu Nieto per als tricolors després d’una centrada de Juanda, tot i que cap de les dues va acabar en gol. Els canvis de Beto Company van semblar tornar a donar un pèl d’espurna a l’FC Andorra, especialment l’entrada de Cerdà, però el domini de pilota seguia sense traduir-se en ocasions extremament clares per fer el gol i endur-se els tres punts, fins que els tricolors van tornar a posar una marxa més al tram final amb un parell d’accions de Cerdà, o amb una possible mà que hauria pogut ser penal favorable per als tricolors, però que l’àrbitre no va veure.

La copa, dimecres

La Federació Catalana de Futbol va confirmar ahir que la semifinal de la Copa Catalunya davant del Girona es disputarà dimecres a les 19.00 hores a l’Estadi Nacional. A més, el club tindrà una iniciativa amb els aficionats i el duel serà d’entrada gratuïta per als abonats i el públic en general.