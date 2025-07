El MoraBanc trenca la mala dinàmica a Múrcia (79-85)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha sumat la novena victòria de la temporada després d’imposar-se per 79-85 a l’UCAM Múrcia en un duel de contrastos en què els tricolors han quallat uns 25 primers minuts excel·lents on han arribat a guanyar per 17 punts, però on han acabat patint de valent veient com els murcians s’han arribat a situar a un punt a dos minuts pel final. Quan més falta feia, però, els de Joan Plaza han tret el caràcter, i no han deixat escapar una victòria tan important com necessària. Evans, amb 27 punts i 34 de valoració, ha estat el tricolor més destacat.

Els tricolors han arrencat bé, intensos, controlant les pèrdues i intensos en el rebot, i sobretot encertats en el triple, especialment Okoye amb tres de seguits per situar-se 9-12. El MoraBanc ha continuat obrint forat a poc a poc fins a arribar a manar per vuit (11-19) amb bones aportacions de Lammers i Bassas en un primer quart que ha finalitzat 14-19. Els de Joan Plaza han començat a perdre algunes pilotes mentre l’encert anava també baixant, i l’UCAM ho ha aprofitat per situar-se a tres punts (24-27) amb un Antetokounmpo fent mal sota la cistella. El duel ha entrat en un intercanvi de cops, tot i que un estratosfèric 3+1 de Harding i un triple de Doumbouya ha situat al MoraBanc amb una màxima diferència de nou (32-41) just abans que Lammers amb un triple, sí, Lammers, i Evans amb un parell de penetracions, l’augmentessin fins als 14 punts (34-48), en una primera meitat que ha acabat amb el 36-48.

A la represa, un nou triple d’Evans ha augmentat la màxima diferència als 15 punts (36-51), ja que el base nord-americà ha agafat galons en l’atac per no només no permetre que els murcians s’acostessin al marcador, sinó per obrir més forat (42-59) en el que era un partit rodó dels tricolors ja no només en atac, sinó també al darrere, sense deixar estar còmode en gairebé cap moment als locals. Fins que una sèrie d’errors seguits han permès a l’UCAM castigar-ho i ha tornat a entrar al partit amb un 9-0 que ha deixat la renda tricolor per sota dels deu punts (53-60) i que ha obligat a Joan Plaza a demanar temps mort. Harding i Evans apareixien amb l’extintor per provar d’apagar una reacció local liderada per Radovic, que ha situat als murcians a només sis punts (61-67) abans de l’últim període.

Radovic continuava endollat com pocs cops i gairebé ell solet ha posat a l’UCAM a dos punts (68-70) amb deu punts seguits, i una cistella d’Ennis igualava el partit a 72 amb 5’41” per davant, tot i que tres punts seguits de Harding han donat un petit aire al MoraBanc (72-75) a falta de la meitat de l’últim quart. El duel entrava als tres últims minuts encara amb tot per decidir amb els locals a només un punt, però quan el més calent era a l’aigüera, dues cistelles d’Evans han donat una vida extra als tricolors situant el +5 (77-82) a falta dels últims 46 segons d’un duel que ja no han deixat escapar i que ha servit per sumar el novè triomf del curs amb el 79-85 final.

FITXA TÈCNICA

UCAM MÚRCIA 79: Hakanson (7), Ennis (15), Sant-Roos (9), Gates (0), Birgander (0) -cinc inicial- R. Kurucs (9), Dani G. (0), Radovic (26), Radebaugh (6), Antetokounmpo (7), Diagne (0), Stephens (0).

MORABANC ANDORRA 85: Evans (27), Harding (15), Okoye (12), Doumbouya (9), Lammers (10) -cinc inicial- Chougkaz (3), Bassas (3), Chumi O. (0), Kuric (4), Dos Anjos (2), Luz (0).

PARCIALS: 14-19 (10’); 36-48 (20’); 61-67 (30’), 79-85 (40’).

ÀRBITRES: Jordi Aliaga, Francisco José Araña i Sergio Manuel.

ELIMINATS: Sense.

PISTA: Palacio de Deportes de Murcia, 5.702 espectadors.